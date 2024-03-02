​Игнатьев: «Игрокам «Спартака» нельзя думать о Промесе»

Известный отечественный специалист Борис Игнатьев считает, что игрокам московского «Спартака» сейчас мысли о Квинси Промесе могут только навредить. В девятнадцатом туре российского чемпионата «Спартаку» предстоит архисложный матч против питерского «Зенита». Игнатьев призвал игроков сконцентрироваться именно на игре:

- Будет большой психологической ошибкой, если в команде даже начнут это обсуждать. Эти мысли уведут игроков в сторону, что по мне совершенно неправильно, и принизит возможности команды в целом, - цитирует слова Игнатьева Газета.Ru.

Сейчас московский клуб занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.