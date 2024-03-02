​Игнатьев считает неудачным календарь РПЛ

Известный отечественный специалист Борис Игнатьев считает неудачным календарь нынешнего сезона российской Премьер-лиги. По его словам, слишком много ключевых матчей были назначены на раннюю стадию сезона, тогда как лучше, на его взгляд, было бы провести их позже.

- Жаль, что с самого начала нас ждут такие матчи как «Зенит» — «Спартак» и «Динамо» — «Локомотив». Очень бы хотелось такие игры наблюдать спустя три-четыре тура после возобновления чемпионата, - цитирует слова Игнатьева Газета.Ru.

Напомним, что лидером турнирной таблицы российского чемпионата является «Краснодар».