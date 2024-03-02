​Пономарёв: «ЦСКА провёл хорошую трансферную кампанию»

Ветеран клуба Владимир Пономарев поделился своими ожиданиями от выступлений ЦСКА, он считает, что клуб должен улучшить свое положение в турнирной таблице, так как провел хорошую трансферную кампанию. Он многого ждет от нападающего Тамерлана Мусаева, который перебрался в Москву из калининградской «Балтики»:

- Трансферная кампания у ЦСКА зимой неплохая. Пришли несколько молодых ребят, жду хорошей игры от Мусаева — талантливый мальчишка, может помочь команде впереди, - цитирует слова ветерана Газета.Ru.

Сейчас московский ЦСКА занимает восьмое место в турнирной таблице.