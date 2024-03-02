​Пономарёв: «ЦСКА выиграет со счётом 2:0»

В России возобновляются матчи девятнадцатого тура Премьер-лиги, в субботу московскому ЦСКА предстоит сыграть с «Оренбургом». Ветеран клуба Владимир Пономарев поделился своими ожиданиями от предстоящей игры. Он уверен в том, что ЦСКА одержит победу, да и забьет при этом не один мяч, а два.

- Ожидаю хорошей игры армейцев — команда укомплектована хорошо, в каждой линии хорошие интересные ребята играют, причем везде абсолютно — пожаловаться даже не на что! Думаю, что ЦСКА одержит победу со счетом 2:0, - цитирует слова Пономарева Газета.Ru.

Сейчас ЦСКА занимает восьмое место в турнирной таблице.