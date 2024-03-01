Бабич: «Предпочитаю играть в красно-белых клубах, не хочу менять цвета»

Центральный защитник московского «Спартака», серб Срджан Бабич пошутил в ответ на вопрос о возможном переходе в московский ЦСКА.

«Предпочитаю играть в красно-белых клубах — с этим связана практически вся моя карьера. Не хочу менять цвета», - с улыбкой сказал Бабич корреспонденту Sport24.

Тремя клубами Бабича из последних четырёх были красно-белые команды – «Црвена Звезда», «Альмерия» и, разумеется, московский «Спартак».

Ранее Бабич высказался по поводу дерби «двух столиц», в рамках которого уже в субботу, 2 марта «Спартак» сразится в Санкт-Петербурге с местным «Зенитом».