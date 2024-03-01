Прудников предрекает «Спартаку» проблемы без Промеса

Бывший форвард московского «Спартака» высказался о Квинси Промесе. Нидерландский форвард «красно-белых» до сих пор не может вылететь из ОАЭ в Россию из-за проблем с законом и точно пропустит завтрашний матч «Спартака» на выезде против «Зенита».

«Трудно сказать, как решится ситуация с Промесом. «Спартаку», безусловно, сложно придется без него с «Зенитом». Само собой, тяжело будет «красно‑белым», если придется играть без Промеса вообще до конца сезона», - говорит Прудников телеканалу «Матч ТВ», добавив, что Промес – лидер команды.

Ранее неподтверждённая официально информация гласила, что «Спартак» может потребовать с Промеса крупную сумму в 10 млн евро.