Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Головин выйдет в старте «Монако» на матч с «ПСЖ»

01 Марта 2024 • 22:18 Комментировать
Монако
0:0
ПСЖ
1 3.35 X 3.85 2 2.10
1-й тайм

Вечером пятницы «Монако» будет играть в мачте 24 тура французской Лиги 1 против «ПСЖ». Александр Головин, российский полузащитник монегасков появится на поле с первых минут.

Для Головина этот матч станет 21-м в сезоне чемпионата Франции и 23-м по счёту, если мы приплюсуем ещё и матчи Кубка Франции. Всего в активе Александра в рамках сезона за клуб 10 голевых действий – шесть забитых голов и четыре голевые передачи.

Напомним, что текстовую трансляцию игры «Монако» и «ПСЖ» проведёт наш портал. До старта матча остаётся менее часа. В первом круге на «Парк де Пренс» «ПСЖ» разгромил монегасков со счётом 5:2.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Монако Александр Головин

Новости по матчу

Сегодня, 01 Марта
22:23
Асенсио, Мбаппе и Рамуш – в старте «ПСЖ» на игру с «Монако»
22:18
Головин выйдет в старте «Монако» на матч с «ПСЖ»
15:56
​Владелец «Лиона» раскритиковал «ПСЖ»
10:37
Ставка и прогноз на матч Монако — ПСЖ французской Лиги 1 — 1 марта 2024
02:33
Монако - ПСЖ: где смотреть прямую трансляцию онлайн
29 Февраля
18:47
​Энрике высказался о матче против «Монако»
18:41
​Энрике порассуждал о кадровых проблемах «ПСЖ»
18:26
​Тренер «ПСЖ» ответил на вопрос о будущем без Мбаппе
18:12
​Тренер «ПСЖ» пошутил, отвечая на вопрос о Леау
16:32
Уверенная ставка и прогноз на матч Монако — ПСЖ чемпионата Франции — 1 марта 2024
16:01
Энрике рассказал о планах на Хави Симонса
02:31
Кампуш определился с трансферной целью «ПСЖ» на лето
01:42
Луис Энрике смог наладить атмосферу в «ПСЖ»
28 Февраля
23:56
Доннарумма определился со своим будущим в «ПСЖ»
22:58
Капитан «ПСЖ» может пропустить ответный матч Лиги чемпионов с «Реал Сосьедадом»
21:32
Леау не является приоритетной целью для «ПСЖ» – названа причина
18:38
​Неймар высмеял игрока «ПСЖ»
17:45
В чемпионате Франции установлен рекорд посещаемости
01:27
В «Барселоне» хотят подождать с выбором нового тренера из-за Энрике
27 Февраля
22:16
Романо: «Объявление об уходе Мбаппе из «ПСЖ» – лишь вопрос времени»
19:46
Головин претендует на приз лучшего игрока «Монако» в феврале
15:00
Президент Ла Лиги Тебас: «У меня есть ощущение, что Мбаппе уже подписал контракт с «Реалом»
26 Февраля
19:32
Булыкин: Кварацхелия сразу соберёт чемоданы, если получит предложение от «ПСЖ» или «Барселоны»
18:13
«ПСЖ» нашёл замену Мбаппе в лице Кварацхелии
15:55
Энрике недоволен тем, что Мбаппе объявил об уходе из «ПСЖ» посреди сезона
11:03
Головин: «Постараемся дать бой «ПСЖ»
10:53
Головин — о победе над «Лансом»: «В каких-то моментах нам повезло»
23 Февраля
19:23
В Саудовской Аравии заинтересованы в покупке «Монако»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
МОНАКО ПСЖ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​Зидан ведёт переговоры с суперклубом из АПЛ «Ливерпуль» - самый титулованный клуб Англии: команда Клоппа обогнала «Манчестер Юнайтед» ​Салах подписал контракт в Саудовской Аравии – источник Чемпионом Англии станет одна из трёх команд – оцениваем шансы ​Появился неожиданный кандидат на замену Клоппу в «Ливерпуле» Выход «Барселоны» в четвертьфинал Лиги чемпионов является жизненно важным для финансовой ситуации Зидан готов тренировать только три команды – известны их названия 5 топ-клубов контактировали с Хави после его решения покинуть «Барселону» Хаби Алонсо готов возглавить «Баварию», но есть проблема Бекхэм рассказал, куда отправится Месси после завершения карьеры
«Реал» лишь в концовке забил единственный гол в ворота «Севильи» «Реал» - «Севилья»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 «Барселона» забила 4 гола в ворота «Хетафе» «Реал» лишился 27 голов из-за VAR «Спартак» примет «Факел» в «Лужниках» Первый шаг Клоппа к квадруплу: «Ливерпуль» в овертайме сломил «Челси» и выиграл Кубок английской лиги Стали известны последние новости по задержанию Промеса в ОАЭ Инсайдер Романо назвал два суперклуба для Хаби Алонсо ​Семин: «Семак работает лучше Адвоката и Спаллетти» Роналду, угомонись, хватит позориться, имей совесть
Спортивные новости
Медведев не сумел пробиться в финал турнира в Дубае «Авангард» дома уверенно обыграл «Ладу» в первом матче плей-офф КХЛ Чесноков отреагировал на дисквалификацию Рублёва Рублёва дисквалифицировали с турнира в Дубае по ходу матча с Бубликом за оскорбление судьи Ольховский высказался о возможном выходе Медведева и Рублёва в финал турнира в Дубае Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Ростов Ростов
Крылья Советов Крылья Советов
2
0
2.26 3.45 2.85
Видео
02.03.24 в 14:00
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Оренбург Оренбург
1.52 4.20 5.60
Видео
02.03.24 в 16:30
Краснодар Краснодар
Рубин Рубин
1.58 3.75 5.60
Видео
02.03.24 в 19:00
Ахмат Ахмат
Урал Урал
2.08 3.40 3.25
Видео
02.03.24 в 19:30
Зенит Зенит
Спартак Москва Спартак Москва
1.56 4.60 5.80
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 01 Марта
22:34 · Россия. Премьер-лига
Инсайдер: «Давила выгрыз место в основе ЦСКА»
22:27 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв считает, что «Зенит» зимой подписал качественных новичков
22:18 · Россия. Премьер-лига
Головин выйдет в старте «Монако» на матч с «ПСЖ»
22:00 · Россия. Премьер-лига
Голенков проводит самый результативный сезон в карьере
21:56 · Россия. Премьер-лига
Осинькин: «Пропустили в первый раз с углового в сезоне»
21:55 · Россия. Премьер-лига
Роналдо – первый бразилец в «Ростове» с голевым действием за 13 лет
21:50 · Россия. Премьер-лига
Игроки «Крыльев» повторили худший результат сезона по нанесённым ударам
21:50 · Россия. Премьер-лига
Карпин: «Глобально если говорить, то больше доволен, хотя были непонятные моменты»
21:46 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» одержал четыре «сухие» победы дома подряд – лучшая серия при Карпине
21:42 · Россия. Премьер-лига
Максим Ромащенко: «Захарян и Тюкавин в составе «Динамо» - это заслуга Бувача»
21:33 · Россия. Премьер-лига
Бабич: «Спартак» мотивирован на победу и не боится «Зенит» 2
21:30 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» упрочил лидерство по числу задействованных игроков в матчах чемпионата России
21:26 · Россия. Премьер-лига
Осинькин: «Ороско не готов был к такой контактной борьбе, которая есть в нашем чемпионате»
21:19 · Россия. Премьер-лига
Байрамян честно ответил на вопрос о любимой позиции на поле
21:14 · Россия. Премьер-лига
«Крылья Советов» - первая команда в истории чемпионатов России, пропустившая 600 голов с игры
Все новости
Рекомендуем