Головин выйдет в старте «Монако» на матч с «ПСЖ»

Вечером пятницы «Монако» будет играть в мачте 24 тура французской Лиги 1 против «ПСЖ». Александр Головин, российский полузащитник монегасков появится на поле с первых минут.

Для Головина этот матч станет 21-м в сезоне чемпионата Франции и 23-м по счёту, если мы приплюсуем ещё и матчи Кубка Франции. Всего в активе Александра в рамках сезона за клуб 10 голевых действий – шесть забитых голов и четыре голевые передачи.

Напомним, что текстовую трансляцию игры «Монако» и «ПСЖ» проведёт наш портал. До старта матча остаётся менее часа. В первом круге на «Парк де Пренс» «ПСЖ» разгромил монегасков со счётом 5:2.