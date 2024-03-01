В главных слухах недели вы узнаете, что ждёт Квинси Промеса в «Спартаке» после новой скандальной истории, какого тренера выбрал на замену Юргену Клоппу «Ливерпуль», и с каким именитым специалистом ведёт переговоры «Манчестер Юнайтед». Об этом и не только – в постоянной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

«Спартак» разорвёт контракт с Промесом

Квинси Промес снова оказался в эпицентре скандала. Ранее на родине футболист получил два тюремных срока – один (полтора года) за нанесение ранений родственнику, а второй (шесть лет) за причастность к контрабанде наркотиков. Точку в этих делах ставить рано, ведь Промес подал апелляции. И вот накануне форвард был задержан в ОАЭ, откуда «Спартак» летел в Россию после зимних сборов. Казалось, что задержание связано с проблемами с законом в Нидерландах, но нет – недавно Квинси скрылся с места после ДТП в ОАЭ. Таким образом, игрок попал уже в руки местного правосудия.

Пока сложно сказать, что будет с Промесом. Не исключено, что ОАЭ выдадут спартаковца Нидерландам. Между тем, если верить слухам, в «Спартаке» обсуждают возможность расторжения контракта со своим звёздным форвардом. Поскольку в ближайшее время Промес не будет иметь возможности выполнять профессиональные обязательства, у клуба имеется право разрыва отношений.

Хави хотят оставить в «Барселоне»

В конце января Хави объявил о решении уйти из «Барселоны» по завершению сезона. Молодой специалист утверждал, что его решение является взвешенным и окончательным. Тем не менее, слухи говорят о желании Жоана Лапорты и Рафы Юсте сохранить Хави у руля команды ещё и на сезон 2024/2025.

Поговаривают, что Хави может остаться, если «Барселона» выиграет Ла Лигу или Лигу чемпионов, хотя шансы на такие успехи довольно низкие. При этом Лапорта якобы будет пытаться убедить Хави даже при отсутствии трофеев. Не исключено, что функционер будет давить на жалость – в условиях финансовых проблем «Барсе» сложно пригласить нового качественного тренера.

«Ливерпуль» определился с новым тренером

Юрген Клопп уйдёт из «Ливерпуля» по завершению сезона, отработав почти девять лет. Мерсисайдцы вовсю работают над поиском нового рулевого для команды. По слухам, «красные» уже определились – они хотят пригласить Хаби Алонсо. Недавно мерсисайдцы вступили в переговорный процесс и даже получили позитивные сигналы. Если с Алонсо не получится, то в шорт-листе «Ливерпуля» есть также Рубен Аморим, Юлиан Нагельсманн и Роберто де Дзерби.

На неделе также появлялась информация о том, что Хаби Алонсо не прочь поработать в «Реале». Не исключено, что испанец останется в «Байере» на сезон-другой, а потом заменит Карло Анчелотти в Мадриде.

Мбаппе отказал «Манчестер Юнайтед»

Мало кто сомневается в том, что летом Килиан Мбаппе станет футболистом мадридского «Реала». Тем удивительнее выглядят слухи о переговорах игрока с «Манчестер Юнайтед». Гранд Премьер-лиги после выкупа 25% акций Джимом Рэтклиффом якобы предлагал Мбаппе огромные деньги – контракт на 500 миллионов евро и 200 миллионов евро в качестве подписного бонуса. Впрочем, Килиан отказался, поскольку хочет перейти только в «Реал». При этом в Мадриде финансовые условия для игрока будут более скромными.

Зидан ведёт переговоры с «Манчестер Юнайтед»

И снова о «Манчестер Юнайтед». Поговаривают, что Джим Рэтклифф после выкупа акций клуба имеет очень серьёзные планы – он хочет вернуть команду на вершину английского и мирового футбола. По слухам, Рэтклифф мечтает привести на тренерский мостик «красных дьяволов» Зинедина Зидана. В прессу просочилась информация о том, что манкунианцы вступили в переговоры с французом, который уже почти три года не имеет тренерской работы.

Позже появились сообщения о том, что Зидан не хочет работать в Англии, и в «Манчестер Юнайтед» его не будет. Но кто знает.

Слухи собирал Александр Тихий.