Максим Ромащенко: «Захарян и Тюкавин в составе «Динамо» - это заслуга Бувача»

Максим Ромащенко, бывший футболист московского «Динамо» оценил работу спортивного директора «бело-голубых» Желько Бувача. Вечером пятницы динамовцы официально объявили о том, что продляют контракт со специалистом до лета 2026 года.

«В «Динамо» зажигаются одна молодая звездочка за другой. А ведь именно Бувач настоял на том, чтобы в основном составе как можно быстрее оказались Тюкавин с Захаряном. И оказался на 100 процентов прав. Дальше были Гладышев, Кутицкий, Бессмертный», - делится Ромащенко со «Спорт-Экспрессом», добавляя, что «Динамо» по числу задействованной молодёжи – один из лучших клубов в Премьер-лиге.

Бувач трудится на посту спортдира московского «Динамо» уже пятый год подряд – с февраля 2020 года.