Пивоваров прокомментировал новый контракт Бувача

Вечером пятницы московское «Динамо» объявило о продлении трудового соглашения со спортивным директором команды, боснийцем Желько Бувачем. Соглашение с функционером рассчитано до лета 2026 года.

Павел Пивоваров, гендиректор московского клуба прокомментировал эту новость.

«Видны результаты работы Желько, в первую очередь они связаны с интеграцией молодых футболистов из нашей Академии в основу. Это правильная концепция. Рассчитываем на успешное продолжение сотрудничества с Бувачем, на дальнейшую реализацию стратегии комплектования команды, в том числе за счёт ресурсов академии», - говорит Пивоваров пресс-службе «бело-голубых».

Бувач занимает пост спортдира динамовцев уже на протяжении четырёх лет – с зимы 2020 года.

Ранее бывший голкипер «Динамо» высоко оценил трансферы, которые «бело-голубые» проводят при Буваче.