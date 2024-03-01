В минувший четверг, 29 февраля Квинси Промес не смог вылететь в Россию из ОАЭ вместе со своим клубом на матч с «Зенитом». Сначала сообщалось, что его не пропустили на паспортном контроле из-за заведённого на него уголовного дела в Нидерландах, однако позже выяснилось – он покинул место ДТП, а прокуратура Нидерландов узнала о задержании Промеса из российских СМИ.

Футбольный агент из ОАЭ Хамад Анухи специально для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил возможные последствия для задержанного Промеса.

- Для того, чтобы говорить о возможном наказании для Промеса нужно знать больше деталей, в одних случаях это нарушение приводит к серьезным последствиям, а в других может все может обойтись штрафом. Суд определит степень серьезности этого дела.

- Может ли он быть экстрадирован в Нидерланды?

- Если будет предоставлен соответствующий ордер, то это может произойти.

Слухи: Промесу запрещено покидать ОАЭ