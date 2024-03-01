Сметанин: «До Бувача в трансферах «Динамо» был хаос»

Вечером пятницы московское «Динамо» официально объявило о продлении контракта с Желько Бувачем, бывшим ассистентом Юргена Клоппа, а ныне спортивным директором «бело-голубых». Экс-голкиперу динамовцев Андрею Сметанину такой ход руководства «Динамо» пришёлся по душе.

«В последние четыре года видно было, куда вообще клуб и команда двигаются. До этого в трансферной политике был хаос. Тратили кучу денег, а в составе оказывались товарищи уровня Шейдаева, Калинина, Игбуна», - цитирует Сметанина телеканал «Матч ТВ».

Бувач является спортивным директором «Динамо» уже пятый год. Он пришёл в московский клуб зимой 2020 года.

Бувач продлил контракт с московским «Динамо»