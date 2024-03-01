Грулёв: «В «Динамо» бешеная конкуренция»

Вячеслав Грулёв, игрок атаки московского «Динамо» оценил конкуренцию в своей команде и назвал её сильнейшей во всей РПЛ.

«У нас такая бешеная конкуренция, состав очень укомплектован, а особенно спереди. Ни у одной команды РПЛ нет такой конкуренции», - говорит Грулёв «РБ Спорт».

Футболист добавил, что все игроки атаки его клуба обладают высоким качеством и никто не будет отдавать свое место просто так.

Напомним, что первый матч «Динамо» официального статуса в 2024 году состоится уже совсем скоро, 3 марта. В этот день динамовцы сыграют дома в дерби с «Локомотивом».

Ранее Грулёв рассказал, какие вещи может простить главный тренер его команды Марцел Личка.