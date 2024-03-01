62-летний спортивный директор московского «Динамо» Желько Бувач продлил контракт со столичным клубом. Теперь трудовое соглашение функционера с «бело-голубыми» рассчитано до лета 2026 года.

Бувач находится на посту заместителя генерального директора по спорту в московском клубе уже не первый год – с 1 февраля 2020 года. Ранее до прихода в «Динамо» Бувач был ассистентом своего хорошего друга, известного на весь мир тренера Юргена Клоппа. Помогал в тренерском штабе Бувач Клоппу в трёх клубах знаменитого немца - в «Майнце», дортмундской «Боруссии» и в «Ливерпуле». Покинул мерсисайдский клуб Бувач в 2018 году.