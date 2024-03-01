Чистяков рассказал, чем похожи Карпин и Морено

Дмитрий Чистяков, защитник «Сочи» сравнил двух тренеров под руководством которых ему приходилось играть – это Валерий Карпин и Роберт Морено. Последний возглавляет сочинский клуб с декабря прошлого года.

«Немного знаком с европейским подходом, хотя прививавший его тренер был русским. Я про Валерия Георгиевича Карпина. У них [c Робертом Морено] есть сходства: стиль игры, самоотдача и уважение к партнерам, питание. Следить за собой нужно вдвойне», - говорит Чистяков телеканалу «Матч Премьер».

Напомним, что «Сочи» минувшей зимой арендовал Чистякова у «Зенита». Южане располагаются на 16-м, последнем месте турнирной таблицы Премьер-лиги с 11 баллами.