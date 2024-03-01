Ташуев – о «Факеле»: «Вся борьба впереди»

Главный тренер воронежского «Факела» Сергей Ташуев поделился ожиданиями от второй части сезона РПЛ, которая стартует уже в эту пятницу, 1 марта.

«Мы вроде неплохо прошли определенный отрезок сезона, набрали достаточное количество очков и провели хорошие матчи, в том числе и с топ‑клубами. Но знаю, что клубы ниже нас в таблице, серьезно усилились. Поэтому вся борьба впереди», - говорит Ташуев «Матч ТВ», добавив, что каждый матч для его команды – это битва.

Напомним, что «Факел» Ташуева занимает 11-е место турнирной таблицы с 21 баллом, отрыв от зоны вылета пока что комфортный и составляет восемь очков.

Ранее Ташуев назвал основную задачу «огнеопасных» на вторую часть сезона.