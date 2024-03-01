Грулёв рассказал, что не прощает Личка

Вячеслав Грулёв, полузащитник московского «Динамо» и подопечный рулевого «бело-голубых» Марцела Лички рассказал, что не прощает главный тренер его команды.

«Однажды на тренировке у меня не было сил бежать назад, так он меня разорвал. К тактическим моментам он очень требователен, ошибки принимает с пониманием, а вот недоработки не прощает», - делится Грулёв в разговоре с «РБ Спорт».

Напомним, что первый официальный матч московские динамовцы проведут уже скоро, 3 марта. В это воскресенье коллектив Лички ожидает дерби против «Локомотива» на домашней «ВТБ Арене». Под руководством чеха «Динамо» идёт на третьем месте таблицы после 18 туров.