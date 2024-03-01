​Фанаты в Нидерландах хотят отправки Промеса в тюрьму – журналист

Нападающий «Спартака» Квинси Промес был задержан в ОАЭ, поскольку ранее он скрылся с места ДТП. Не исключено, что Промес будет экстрадирован в Нидерланды, где он уже имеет два тюремных срока (в обоих случаях поданы апелляции).

Между тем, комментарий по поводу ситуации с Промесом дал журналист Ерун Каптейнс, представляющий De Telegraaf.

«Задержание Промеса стало главной новостью в медиа. Людям интересно, смогут ли привезти его в Нидерланды для отбывания тюремного заключения. Местные болельщики хотят, чтобы Промеса посадили в тюрьму», - цитирует журналиста Metaratings.

Ближайший матч «Спартак» проведёт 2 марта – против «Зенита» на выезде.

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