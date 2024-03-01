Борис Ротенберг-младший стал замгендиректора «Локомотива»

Бывший защитник московского «Локомотива» и «Ростова», ныне 37-летний Борис Ротенберг-младший стал заместителем гендиректора «железнодорожников». Об этом в интервью сообщил Юрий Нагорных, председатель совдира «Локо».

«Его основная задача — развитие молодых игроков. Это серьезное стратегическое направление деятельности клуба», - говорит Нагорных «Спорт-Экспрессу».

Нагорных добавил, что теперь под руководством Бориса клубная академия «Локо», молодёжный состав, команда девушек в академии и женская молодежная команда.

Ротенберг в качестве футболиста находился в «Локо» с 2016 по 2022 годы, но играл крайне редко. В 2022 году он завершил карьеру.