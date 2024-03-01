Кечинов прокомментировал задержание форварда «Спартака» Промеса

Экс-игрок московского «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал задержание форварда «красно-белых» Квинси Промеса в аэропорту ОАЭ.

«Это потеря для «Спартака». Промес - ключевой футболист, лидер в раздевалке и на поле. Он это показывает результатом, много забивая и отдавая голевых передач. Его очень будет не хватать», - приводит слова Кечинова «Чемпионат».

Напомним, что в феврале суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам лишения свободы за контрабанду наркотиков.

В текущем сезоне чемпионата России Квинси провел 17 матчей, забил шесть мячей и сделал шесть голевых передач.