В прокуратуре Амстердама высказались об аресте Промеса

В прокуратуре Амстердама дали комментарий о задержании форварда «Спартака» Квинси Промеса в Дубае. Нидерландский игрок не смог вернуться с командой в Москву.

«Нам известно о сообщениях СМИ об аресте Промеса в Дубае. Однако важно подчеркнуть, что мы не можем подтвердить эту информацию. Мы не можем поделиться какими-либо дальнейшими подробностями», - рассказали в прокуратуре Амстердама журналистам «Чемпионата».

Напомним, что Промес был задержан в четверг, 29 февраля. В середине прошлого месяца суд Амстердама приговорил футболиста к шести годам заключения по делу о контрабанде наркотиков.