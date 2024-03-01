Нидерланды требуют экстрадировать Промеса - игрок «Спартака» задержан в ОАЭ

Нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса не выпускают из ОАЭ в Россию. Игрока накануне задержали в аэропорту Дубая.

Как информирует телеграм-канал Mash, задержанию футболиста поспособствовала прокуратура Нидерландов. Прокуратура требует от ОАЭ экстрадировать нападающего. Силовые ведомства ОАЭ запросили у нидерландской стороны необходимые для экстрадиции Промеса документы.

Напомним, что в феврале суд Амстердама приговорил Квинси к шести годам тюрьмы по делу о контрабанде наркотиков.

В этом сезоне форвард провел 21 встречу, забил восемь мячей и сделал восемь голевых передач.

Стали известны последние новости по задержанию Промеса в ОАЭ