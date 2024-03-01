Непомнящий назвал два клуба, которые разыграют титул в РПЛ

Российский тренер Валерий Непомнящий поделился мыслями о чемпионской гонке в нынешнем сезоне Премьер-лиги.

«Зенит» и «Краснодар» останутся в чемпионской гонке. Остальные команды будут биться под ними. Тут «Динамо», ЦСКА, «Локомотив», «Спартак». Больше ни о ком как о конкурентах за титул говорить не стал бы», - передает слова специалиста «Газета.Ru».

После 18 туров Российской премьер-лиги лидером является «Краснодар», набравший 38 баллов. На второй строчке в таблице находится петербургский «Зенит» с 36 очками. Топ-3 замыкает московское «Динамо», на счету которого 32 балла.