Деменко: «Поражение от «Зенита» поставит крест на чемпионских амбициях «Спартака»

Известный в прошлом футболист Максим Деменко в разговоре с представителями СМИ высказался о центральном поединке 19-го тура чемпионата России между петербургским «Зенитом» и столичным «Спартаком».

«Поражение фактически выбьет «Спартак» из борьбы за чемпионство. Проигрыш будет означать крест на чемпионских амбициях. Что касается ничьей, то это самый оптимальный вариант для «Краснодара», - передает слова эксперта «Газета.Ru».

Матч «Зенита» против «Спартака» состоится в субботу, 2 марта, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало поединка запланировано в 19:30 по московскому времени.