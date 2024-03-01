Нападающий «Спартака» Квинси Промес до сих пор не может вылететь из Дубая в Санкт-Петербург.

Первые проблемы футболиста в ОАЭ появились 29 февраля. Команда всем составом отправилась из Дубая в Санкт-Петербург на матч 19-го тура РПЛ против «Зенита». Однако, около 16:30 по мск появились первые новости о том, что Промеса не допустили на борт самолёта.

В 18:20 по мск российский телеграм-канал Baza сообщил, что нидерландский футболист задержан полицией Дубая на погранконтроле аэропорта.

Через час в пресс-службе «Спартака» другому телеграм-каналу Shot сообщили, что «ситуация с Промесом непростая». Более широкий комментарий представители клуба не оставили.

Уже ближе к ночи источникам нашего сетевого издания стало известно, что футболист должен был вылететь в Россию этой ночью, но этого так и не произошло.

Утром, 1 марта, по данным «Евро-Футбол.Ру», юристы «Спартака» всю ночь вели переговоры с представителями полиции ОАЭ, но пока что безрезультатно.

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