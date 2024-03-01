В «Локомотиве» пролили свет на будущее Дзюбы

Юрий Нагорных, председатель совета директоров столичного «Локомотива», в беседе с журналистами высказался насчет возможного продления контракта с нападающим Артёмом Дзюбой.

«Дзюба хочет продолжить играть в «Локомотиве», и клуб в этом заинтересован. Я абсолютно не сомневаюсь в том, что Артём выполнит условия для автоматической пролонгации», - приводит слова руководителя «Спорт-Экспресс».

В первой половине нынешнего сезона 35-летний нападающий провел 20 поединков за столичный коллектив. На счету Дзюбы четыре забитых мяча и четыре голевые передачи. Его контракт с клубом истекает в конце этого сезона.