Канчельскис: «РПЛ - веселая лига, никогда не соскучишься»

Экс-футболист сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от возобновления Премьер-лиги.

«В РПЛ всегда происходит что-то необычное. Наверное, за это люди и любят наш чемпионат - никогда не соскучишься! РПЛ - веселая лига, своя. Ее возвращение - хорошее событие», - передает слова Канчельскиса «РБ Спорт».

РПЛ возобновится поединком между «Ростовом» и «Крыльями Советов» сегодня, 1 марта. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

По итогам 18 туров первое место занимает «Краснодар», далее располагаются «Зенит» и «Динамо».