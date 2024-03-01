«Ростов» потерял Комличенко

Форвард «Ростова» Николай Комличенко получил травму на сборах. Об этом рассказал агент нападающего Александр Клюев в беседе с журналистом.

«К сожалению, Николай получил травму в игре на сборе. Сейчас он все делает, чтобы быстрее восстановиться и помочь команде», - приводит слова агента «РБ Спорт».

В первой половине сезона Николай поучаствовал в 18 поединках, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами.

В первом матче после зимнего перерыва «Ростов» на домашнем поле примет самарские «Крылья Советов». Игра пройдет 1 марта и начнется в 19:00 по московскому времени.