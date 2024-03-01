Чемпионат России – пятый в мире по убыткам: Из стабильного плюса к стабильному минусу

После закрытия заявочного периода Российской премьер-лиги пришло время подвести итоги трансферной кампании. По убыткам РПЛ уверенно занимает пятое место в мире и четвёртое в Европе. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о тех, кто обошёл чемпионат России и кого обошла отечественная лига.

«Зенит» прошёлся по бразильскому рынку

В десяти последних сезонах РПЛ по пять раз демонстрировала как положительный, так и отрицательный баланс. Положительная динамика наблюдалась в первой половине прошедших лет. Доходы от продаж превосходили расходы от приобретений футболистов. Сейчас ситуация зеркально изменилась. Раньше было что продавать, а теперь «кубышка» из тех, кого могли бы купить, опустела, но монета в кармане есть! По традиции главные приобретения значатся в расходной ведомости питерского «Зенита». Затраты на приобретение Артура из «Палмейраса» за 15 млн евро, Педро из «Коринтианса» за 9 млн евро и Нино из «Флуминенсе» за 5 млн евро вошли в пятёрку самых значимых минувшей зимой. Определённую конкуренцию им составили переходы в столичный «Спартак» Манфреда Угальде из «Твенте» за 13 млн евро и Кевина Кастаньо из «Крус Асуль» в «Краснодар» за 7,3 млн евро. Эти пять переходов составили 70% всех расходов на трансферы и привели к рекордному за 10 лет отрицательному балансу в 60,6 млн евро! Только четыре клуба РПЛ – «Пари НН», «Динамо», «Оренбург» и «Крылья Советов» – продемонстрировали пусть и незначительный, но положительный баланс.

Пятые в мире, четвёртые в Европе

Нахождение в пятёрке ведущих лиг мира, пусть и по тратам, радует. Но незначительная выручка от продаж говорит об отсутствии спроса на игроков, выступающих в РПЛ. Расположившаяся вслед за РПЛ испанская Ла Лига превзошла россиян по доходам почти в пять раз. Благо с немецкой Бундеслигой идем почти вровень. От остальных отставание существенное.

Баланс РПЛ

Год Расходы, млн евро Доходы, млн евро Баланс, млн евро 2015 6,3 23,8 17,5 2016 21,1 33,4 12,3 2017 33,3 57,9 24,6 2018 30,3 21 -9,3 2019 59,6 68 8,4 2020 19,6 33,7 14,1 2021 17,2 7,4 -9,8 2022 82,3 31,9 -50,4 2023 28,5 26,3 -2,2 2024 68,8 8,2 -60,6

Футбольные лиги мира с худшим трансферным балансом

Страна Расходы, млн евро Доходы, млн евро Баланс, млн евро Франция 196,9 101,6 -95,3 Германия 96,5 11,4 -85,1 Англия 128,4 44,4 -84,0 США 112,7 31,3 -81,4 Россия 68,8 8,2 -60,6 Испания 94,3 49,3 -45,0

Стали известны последние новости по задержанию Промеса в ОАЭ

Константин Лицин