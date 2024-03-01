Чемпионат России – пятый в мире по убыткам: Из стабильного плюса к стабильному минусу

После закрытия заявочного периода Российской премьер-лиги пришло время подвести итоги трансферной кампании. По убыткам РПЛ уверенно занимает пятое место в мире и четвёртое в Европе. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о тех, кто обошёл чемпионат России и кого обошла отечественная лига.
«Зенит» прошёлся по бразильскому рынку
В десяти последних сезонах РПЛ по пять раз демонстрировала как положительный, так и отрицательный баланс. Положительная динамика наблюдалась в первой половине прошедших лет. Доходы от продаж превосходили расходы от приобретений футболистов. Сейчас ситуация зеркально изменилась. Раньше было что продавать, а теперь «кубышка» из тех, кого могли бы купить, опустела, но монета в кармане есть! По традиции главные приобретения значатся в расходной ведомости питерского «Зенита». Затраты на приобретение Артура из «Палмейраса» за 15 млн евро, Педро из «Коринтианса» за 9 млн евро и Нино из «Флуминенсе» за 5 млн евро вошли в пятёрку самых значимых минувшей зимой. Определённую конкуренцию им составили переходы в столичный «Спартак» Манфреда Угальде из «Твенте» за 13 млн евро и Кевина Кастаньо из «Крус Асуль» в «Краснодар» за 7,3 млн евро. Эти пять переходов составили 70% всех расходов на трансферы и привели к рекордному за 10 лет отрицательному балансу в 60,6 млн евро! Только четыре клуба РПЛ – «Пари НН», «Динамо», «Оренбург» и «Крылья Советов» – продемонстрировали пусть и незначительный, но положительный баланс.
Пятые в мире, четвёртые в Европе
Нахождение в пятёрке ведущих лиг мира, пусть и по тратам, радует. Но незначительная выручка от продаж говорит об отсутствии спроса на игроков, выступающих в РПЛ. Расположившаяся вслед за РПЛ испанская Ла Лига превзошла россиян по доходам почти в пять раз. Благо с немецкой Бундеслигой идем почти вровень. От остальных отставание существенное.
Баланс РПЛ
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|2015
|6,3
|23,8
|17,5
|2016
|21,1
|33,4
|12,3
|2017
|33,3
|57,9
|24,6
|2018
|30,3
|21
|-9,3
|2019
|59,6
|68
|8,4
|2020
|19,6
|33,7
|14,1
|2021
|17,2
|7,4
|-9,8
|2022
|82,3
|31,9
|-50,4
|2023
|28,5
|26,3
|-2,2
|2024
|68,8
|8,2
|-60,6
Футбольные лиги мира с худшим трансферным балансом
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|Франция
|196,9
|101,6
|-95,3
|Германия
|96,5
|11,4
|-85,1
|Англия
|128,4
|44,4
|-84,0
|США
|112,7
|31,3
|-81,4
|Россия
|68,8
|8,2
|-60,6
|Испания
|94,3
|49,3
|-45,0
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Константин Лицин
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