Обляков: «В ЦСКА многие чушпаны»

Хавбек московского ЦСКА Иван Обляков высказался о нашумевшем российском сериале «Слово пацана».

«Как отдыхает Иван Обляков? Так, ну из последнего… Тяжело даже вспомнить, что мы смотрели-то. «Слово пацана» точно смотрел. Кто чушпан в ЦСКА? Многие (улыбается)», - рассказал полузащитник в выпуске ютуб-канала «Это футбол, брат».

В текущем сезоне Обляков принял участие в 21 поединке, отметившись двумя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. После 18 проведенных туров Премьер-лиги «армейцы» набрали 28 баллов и находятся на восьмой позиции в турнирной таблице.