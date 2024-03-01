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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Обляков: «В ЦСКА многие чушпаны»

01 Марта 2024 • 12:49 Комментировать

Хавбек московского ЦСКА Иван Обляков высказался о нашумевшем российском сериале «Слово пацана».

«Как отдыхает Иван Обляков? Так, ну из последнего… Тяжело даже вспомнить, что мы смотрели-то. «Слово пацана» точно смотрел. Кто чушпан в ЦСКА? Многие (улыбается)», - рассказал полузащитник в выпуске ютуб-канала «Это футбол, брат».

В текущем сезоне Обляков принял участие в 21 поединке, отметившись двумя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. После 18 проведенных туров Премьер-лиги «армейцы» набрали 28 баллов и находятся на восьмой позиции в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Иван Обляков
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