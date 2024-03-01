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Главный тренер ЦСКА Федотов поделился ожиданиями от весенней части сезона

01 Марта 2024 • 12:37 Комментировать

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов поделился ожиданиями от весенней части сезона.

Специалист отметил, что «армейцам» нужно срочно исправлять турнирное положение, поэтому каждый матч очень важен, тем более первый против «Оренбурга» пройдёт при родных трибунах.

«Первые матчи после длительной паузы нередко преподносят сюрпризы, но полагаю, нам удалось изучить ближайшего соперника, насколько это было возможно», - приводит слова Федотова «Матч ТВ».

Напомним, что после первой части сезона столичный клуб занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, однако отставание от идущего на третьем месте «Динамо» составляет четыре очка.

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ЦСКА Москва Владимир Федотов
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