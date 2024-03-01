Абаскаль – об Угальде: «Перед тем как приобрести Манфреда, была проделана большая работа»

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о трансфере нападающего сборной Коста-Рики Манфреда Угальде.

Испанский специалист отметил, что была цель купить игрока именно на эту позицию, и дал понять, что форвард ограничено и быстро вписывается в команду.

«Его качества нам полностью подходят. Перед тем как приобрести Манфреда, была проделана большая работа», - приводит слова Абаскаля «Матч ТВ».

Напомним, что столичный клуб заплатить «Твенте» за игрока 13 миллионов евро, также нидерландский клуб может два миллиона евро в виде бонусов.

Угальде неплохо проявил себя на сборах, на его счету были голы в товарищеских матчах.