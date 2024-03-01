Родригао высказался о своём будущем в «Зените»

Защитник «Зенита» Родригао высказался о своём будущем в составе питерской команды.

Бразилец отметил, что не заглядывает далеко вперед и надеется, что у него ещё будет много лет игровой карьеры, и он делает все для этого.

«Клуб точно будет оценивать меня по игре и пользе, которую я приношу команде. Для меня главное - не сбавлять требований и работать на максимуме», - приводит слова Родригао «РБ Спорт».

Контракт 28-летнего футболиста с командой с берегов Невы рассчитан до лета 2025 года с опцией продления ещё на один год.

В текущем сезоне Родригао принял участие в 12 играх во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом.