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Родригао высказался о своём будущем в «Зените»

01 Марта 2024 • 11:45 Комментировать

Защитник «Зенита» Родригао высказался о своём будущем в составе питерской команды.

Бразилец отметил, что не заглядывает далеко вперед и надеется, что у него ещё будет много лет игровой карьеры, и он делает все для этого.

«Клуб точно будет оценивать меня по игре и пользе, которую я приношу команде. Для меня главное - не сбавлять требований и работать на максимуме», - приводит слова Родригао «РБ Спорт».

Контракт 28-летнего футболиста с командой с берегов Невы рассчитан до лета 2025 года с опцией продления ещё на один год.

В текущем сезоне Родригао принял участие в 12 играх во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Родригао
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