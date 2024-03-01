Орлов сравнил Головина и Аршавина

Комментатор Геннадий Орлов сравнил полузащитника «Монако» и сборной России Александра Головина с бывшим футболистом «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андреем Аршавиным.

«За 30 лет России никого умнее Андрея в нашем футболе не появилось. Головин хорошо играет, но у него нет такой славы, какая есть у Аршавина. Гурманы футбола ценили его за футбольный ум», - передает слова Орлова «Чемпионат».

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Головин провел 20 матчей. В активе 27-летнего полузащитника шесть забитых мячей и четыре результативные передачи. Его трудовой договор с монегасками рассчитан до лета 2026 года.