Ахметов назвал топ-лигу, где хочет играть

Новичок петербургского «Зенита» Ильзат Ахметов в разговоре с журналистами рассказал о желании попробовать свои силы в испанском чемпионате.

«Хотел бы поиграть в Испании. Мне нравится Ла Лига - интересный, техничный чемпионат. Там много сильных команд, ни у кого нет легких матчей: все бьются, играют в футбол», - приводит слова полузащитника «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Ахметов провел 15 поединков, в которых отметился двумя забитыми мячами и получил три желтые карточки.

По итогам 18 туров чемпионата страны «Краснодар» с 38 очками лидирует в таблице.