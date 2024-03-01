Соболев: «А «Факел» откуда знает, кто такие агрономы?»

Центрфорвард столичного «Спартака» Александр Соболев прокомментировал публикацию воронежского «Факела». Пресс-служба клуба в социальных сетях пошутила над проблемами «красно-белых» с газоном на стадионе «Открытие Банк Арена».

«А «Факел» откуда знает, кто такие агрономы?» - ответил Соболев посредством своего телеграм-канала.

Ранее появилась информация, что из-за плохого состояния поля встречу «Спартака» и «Факела» могут перенести на другой стадион. Матч запланирован на 10 марта.

По итогам 18 туров чемпионата России «красно-белые» занимают пятое место в таблице. Воронежский клуб располагается на 11-й позиции.