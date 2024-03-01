Агент Сперцяна – о будущем футболиста в «Краснодаре»: «Без комментариев»

Агент полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна Рафаэла Пимента высказалась об информации, что руководство «быков» готово предложить её клиенту новый контракт.

«Краснодар» предложил новый контракт? Нам ничего неизвестно об этом. Без комментариев», - приводит слова Пименты «РБ Спорт».

Напомним, что контракт 23-летнего футболиста сборной Армении с нынешним лидером РПЛ рассчитан до лета 2026 года.

В текущем сезоне Сперцян принял участие в 21 играх во всех турнирах, в которых отметился восемью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами партнёрам по команде.