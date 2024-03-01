«Факел» посмеялся над «Спартаком»

Воронежский «Факел» отреагировал на проблемы «Спартака» с газоном на «Открытие Банк Арене». Поединок может быть перенесен на другую арену.

Пресс-служба «Факела» опубликовала шуточное обращение к «красно-белым» в социальных сетях: «Спартак», агрономы в городе?».

Поединок между «Спартаком» и воронежской командой состоится 10 марта.

После первой половины сезона «красно-белые» занимают пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. На счету подопечных Гильермо Абаскаля 30 баллов.

«Факел», в свою очередь, набрал 21 очко и располагается на 11-й позиции в чемпионате страны.