Родригао: «Зенит» готов к гонке за золотом»

Защитник петербургского «Зенита» Родригао в разговоре с журналистами поделился мнением о шансах своей команды на чемпионство в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

«Всегда верю в лучшее. Верю в своих партнеров по команде. Убежден, что мы будем готовы включиться в гонку за золотом. Вернем первую строчку и постараемся не отпустить ее до финиша», - передает слова бразильского футболиста «РБ Спорт».

В рамках 19-го тура чемпионата России петербургский коллектив на домашнем стадионе примет московский «Спартак». Встреча состоится в субботу, 2 марта. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.