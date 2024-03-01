Грулёв высказался о шансах «Динамо» в РПЛ и Кубке России

Нападающий «Динамо» Вячеслав Грулёв высказался о шансах столичного клуба на победу в Российской премьер-лиге и Кубке России.

Форвард отметил, что нельзя выделать какой-то один турнир, и игроки всегда настраиваются на победу в любой встрече.

«В этом году мы точно конкурентоспособны на оба турнира. Главное – перенести все это на вторую часть сезона», - приводит слова Грулёва «РБ Спорт».

Напомним, что после первой части сезона РПЛ «бело-голубые» занимают третье место в турнирной таблице, а также продолжают выступление в Пути РПЛ Кубка России, где в первом матче 1/4 финала переиграли «Зенит» со счетом 1:0.