Ещенко рассказал, что думает о задержании Промеса

Экс-игрок столичного «Спартака» Андрей Ещенко поделился мнением о ситуации нападающего «народной команды» Квинси Промеса. Нидерландца задержали в аэропорту Дубая 29 февраля.

«Ситуация с Промесом нехорошая как для него, так и для клуба. Надеюсь, что всё вырулится и будет нормально», - передает слова Андрея «Чемпионат».

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам лишения свободы за контрабанду наркотиков.

В первой половине нынешнего сезона нападающий провел 21 встречу за «красно-белых». В активе нидерландского форварда восемь забитых мячей и восемь результативных передач.