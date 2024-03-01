Ещенко высказался о матче «Зенит» - «Спартак»

Экс-защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко высказал мнение о предстоящем матче между петербургским «Зенитом» и «красно-белыми» в рамках 19-го тура Российской премьер-лиги.

«Зенит» и «Спартак» на сборах хорошо играли. Но «Спартак» к концу начал хорошо играть, в начале проигрывали, а потом много забивали. Жаль, что не будет Квинси. Когда он успеет? Игра завтра уже», - цитирует Ещенко «Чемпионат».

Матч «Зенита» против «Спартака» состоится в субботу, 2 марта, на стадионе «Газпром Арена». Стартовый свисток в Санкт-Петербурге прозвучит в 19:30 по московскому времени.