Экс-нападающий «Спартака»: «Очень переживаю за Промеса»

Экс-форвард московского «Спартака» Денис Давыдов высказался о задержании нападающего «красно-белых» Квинси Промеса в Объединённых Арабских Эмиратах.

«Слежу ли я за ситуацией с Промесом? Да, конечно, слежу. Очень переживаю, надеюсь, всё обойдётся, и он примет участие в матче с «Зенитом», - передает слова Давыдова «РБ Спорт».

Напомним, что 29 февраля Промеса задержали в аэропорту Дубая. До сих пор нидерландский футболист не смог вылететь в Россию.

В субботу, 2 марта, «Спартак» на выезде сыграет против петербургского «Зенита» в рамках 19-го тура Российской премьер-лиги. Начало встречи запланировано в 19:30 по московскому времени.