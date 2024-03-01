Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес был задержан в аэропорту Дубая и до сих пор не смог вылететь в Россию.

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», всю ночь юристы «красно-белых» вели переговоры с представителями полиции ОАЭ, но пока результата нет. Если до вечера ничего не решится, то в грядущим матче против петербургского «Зенита» нидерландец вряд ли появится на поле.

В феврале суд Амстердама приговорил Квинси к шести годам тюрьмы по делу о контрабанде наркотиков.

Матч «Зенита» и «Спартака» состоится в субботу, 2 марта. Начало – 19:30 по московскому времени.