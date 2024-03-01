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Пименов: «Промес - 50% силы «Спартака»

01 Марта 2024 • 10:06 Комментировать

Бывший футболист Руслан Пименов прокомментировал задержание нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса в аэропорту Дубая. Нидерландец до сих пор не смог вылететь в Россию.

«Для «Спартака» отсутствие Промеса - большая проблема, минус 50% силы команды. Он ключевой игрок, самый лучший в данный момент. Квинси в каждом матче доказывает, что является лидером», - высказался Пименов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что в субботу, 2 марта, «Спартаку» предстоит гостевой поединок против петербургского «Зенита» в рамках 19-го тура чемпионата России. Встреча начнется в 19:30 по московскому времени.

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