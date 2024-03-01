Журналист и комментатор Геннадий Орлов высказался о составе «Краснодара» в нынешнем сезоне.

«У Ивича вся полузащита классная: Черников, Сперцян, Кривцов. А правый защитник Волков какой! Слева позиция немного проседает, где опытный Петров играет. В любом случае будет очень интересно», - передает слова Орлова «Чемпионат».

После 18 туров Российской премьер-лиги «Краснодар» набрал 38 баллов и занимает первое место в турнирной таблице. «Быки» опережают идущий вторым петербургский «Зенит» на два пункта. В первом матче после зимней паузы краснодарцы на домашнем стадионе сыграют с казанским «Рубином».