Главная звезда «Спартака» может не сыграть с «Зенитом»

Форвард московского «Спартака» Квинси Промес не смог вылететь из Дубая. Нападающий, которого задержали в аэропорту, по-прежнему находится в ОАЭ. Об этом сообщает Metaratings.ru.

Ранее сообщалось, что нидерландский нападающий должен улететь в Россию прошедшей ночью, но этого не произошло.

В середине прошлого месяца суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюрьмы по делу о контрабанде наркотиков. Игрока объявили в международный розыск.

2 марта «Спартаку» предстоит важная игра против петербургского «Зенита» в 19-м туре чемпионата России. В связи с последними событиями участие Квинси в этой встрече под большим вопросом.