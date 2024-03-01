Орлов объяснил, почему Семак не уезжает тренировать в Европу

Комментатор Геннадий Орлов высказал мнение насчет перспектив наставника петербургского «Зенита» Сергея Семака за границей.

«Я говорил с Семаком на этот счёт год или полтора назад. Он посетовал: знания языка не хватает. Хотя он во Франции играл. По крайней мере в Сербию спокойно мог бы поехать. Но надо ли это ему?» - передает слова Орлова «Чемпионат».

Напомним, что под руководством Семака петербургский клуб пять раз подряд становился чемпионом Российской премьер-лиги. В рамках 19-го тура чемпионата страны «сине-бело-голубые» на домашнем стадионе примут московский «Спартак». Игра пройдет 2 марта.