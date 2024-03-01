Зарема с возмущением высказалась о задержании звезды «Спартака» Промеса

Зарема Салихова, жена бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, поделилась мнением о задержании нападающего команды Квинси Промеса в Дубае.

«У кого хватило ума вывозить Промеса из России? Кто из двух спортдиректоров «Спартака» принимал решение и понесёт ответственность? Такое ощущение, что менеджеры так и не поняли, куда попали», - передает слова Салиховой «Чемпионат».

Напомним, что в середине февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам заключения по делу о контрабанде наркотиков.

В текущем сезоне форвард провел 21 встречу, отметившись восемью забитыми мячам и восемью голевыми передачами.