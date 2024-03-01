Орлов: «Москва мечтает, чтобы «Зенит» проиграл»

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о предстоящем поединке между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком» в рамках 19-го тура чемпионата России.

«Смена чемпиона никогда не становится благом. Это Москва мечтает, чтобы «Зенит» проиграл. Мы видим и слышим, что пишется, говорится, как раздуваются интриги, вбиваются какие-то клинья», - передает слова Геннадия «Чемпионат».

Матч «Зенит» - «Спартак» состоится в субботу, 2 марта, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. В преддверии этой встречи питерцы занимают второе место в таблице РПЛ, а москвичи – пятое.